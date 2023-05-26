В ДНР, ЛНР и Херсонской области открылись стационарные участки для праймериз единороссов

По словам главы генсовета партии Андрея Турчака, среди претендентов на выдвижение от "Единой России" на выборах 10 сентября есть герои спецоперации, участники гуманитарной миссии, врачи, преподаватели и шахтеры

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Стационарные участки для предварительного голосования партии "Единая Россия" открылись в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской области. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава генсовета партии Андрей Турчак.

"Сегодня на Донбассе и в Херсонской области открылись стационарные участки предварительного голосования. В воскресенье - в Запорожье. Жители новых регионов впервые участвуют в предварительном голосовании "Единой России". Отсюда и высокий интерес к процедуре. В числе претендентов на выдвижение от партии лидеры общественного мнения: герои спецоперации, участники гуманитарной миссии, врачи, преподаватели, шахтеры", - написал Турчак.

Предварительное голосование единороссов в новых регионах проходит онлайн и очно.

Глава генсовета партии отметил высокую активность избирателей на праймериз в целом. "В 13 раз выросла электронная явка, если сравнивать с аналогичным избирательным циклом в 2018 году. Количество проголосовавших онлайн тогда немного не дотянуло до 140 тыс. Сегодня - уже почти 2 млн. Голосование продолжается. Конкуренция высокая. Во многих регионах фавориты не очевидны. Много новых лиц. Много действующих депутатов, которые решили не переизбираться на новый срок. Это плюс, обновление - это всегда движение вперед", - заключил он.

О старте предварительного голосования в ЛНР

В пресс-службе отделения единороссов в ЛНР сообщили, что очный этап предварительного голосования партии стартовал без нарушений.

"Сегодня в Луганской Народной Республике стартовал очный этап предварительного голосования "Единой России". <…> Одним из первых пришел отдать свой голос секретарь луганского регионального отделения, председатель Народного совета ЛНР (парламента - прим. ТАСС) Денис Мирошниченко. <…> Также он осмотрел ряд участков для голосования и подчеркнул, что голосование проходит без нарушений", - сообщили в пресс-службе.

3 мая Мирошниченко сообщал, что для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в республике зарегистрировались более 830 человек.

Праймериз "Единой России" проходят с 22 по 28 мая. По их результатам станут известны кандидаты партии на выборах 10 сентября.