Рябков назвал повестку отношений России и США "убогой"

Замглавы МИД РФ считает, что возможность разрядки в российско-американских отношениях "не в руках кого бы то ни было из претендентов на пост президента США"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Повестка дня в российско-американских отношениях сейчас "убогая" и несет элемент угрозы дальнейшего обострения, необходимо заниматься этим тотальным кризисом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

Комментируя начинающуюся предвыборную гонку в США, Рябков подчеркнул, что ее ход и шансы кандидатов совершенно не касаются России. "Что бы ни было, мы будем готовы продолжать диалог с теми, кто придет к власти, останется у власти, - продолжил дипломат. - Это не вопрос какого-то перечня приоритетов. У нас есть конкретная повестка дня, она убогая на сегодня, в некоторых аспектах несет элемент угрозы дальнейшего обострения. Вот этим надо заниматься, надо заниматься управлением, тотальным кризисом в российско-американских отношениях независимо от того, кто, как, когда придет или не придет к власти по итогам выборов будущего года".

Замглавы МИД РФ также выразил мнение, что возможность разрядки в российско-американских отношениях "не в руках кого бы то ни было из претендентов на пост президента США". "Дело зашло очень далеко в консолидации американской правящей верхушки, независимо от ее партийной принадлежности, на антироссийской основе, - указал он. - Эта ситуация, на мой взгляд, приобретает характер обстоятельств непреодолимой силы. Можно много говорить о роли личности в истории, какие бывали ситуации, когда один человек, находящийся у руля того или иного государства, поворачивал штурвал настолько круто и резко, что менялся курс огромного корабля, все это так, но не в данной ситуации".

Рябков также прокомментировал возможность изменения отношений стран в случае победы на выборах бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. "Трамп был тем, кто на тот момент ввел беспрецедентное количество санкций против нас. На каком основании сохраняется иллюзия, что его нахождение у власти, сулит какие-то улучшения? С точки зрения разрядки, наверное, мы можем надеяться на лучшее, но готовиться надо к худшему", - заключил дипломат.