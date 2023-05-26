Песков анонсировал обширное по содержанию общение Путина с членами "Деловой России"

Встреча пройдет в режиме видеосвязи

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями "Деловой России" в пятницу будет обширной по содержанию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоится обширная по содержанию беседа. Будет достаточно большое выступление Путина", - сказал пресс-секретарь. По его словам, выступят также председатель "Деловой России" Алексей Репик, президент организации Павел Титов и другие.

"Естественно, будут комментарии президента, будут и вопросы президенту. Все это будет в открытом режиме, поэтому такое, очень серьезное, важное мероприятие [ожидается]", - подчеркнул Песков.

Встреча пройдет в режиме видеосвязи, она приурочена к отмечаемому 26 мая Дню российского предпринимателя.