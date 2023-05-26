Ядерное оружие в Белоруссии, мир Армении и Азербайджана и "Троица". Темы брифинга Пескова

Причины размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии, перспективы мирного соглашения Азербайджана и Армении, а также передача иконы Андрея Рублева "Троица" Русской православной церкви стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. По случаю Дня российского предпринимательства он в онлайн-режиме встретится с членами "Деловой России". Помимо "достаточно большого" выступления главы государства, прозвучат слова руководителя организации Алексея Репика, председателя правления "Новостали-М" Ивана Демченко (об экспорте), учредителя "Первой экспедиционной компании" (о грузоперевозках), президента "Деловой России" Павла Титова (о финансовых инструментах).

В течение дня планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

На вторую половину дня запланирован международный телефонный разговор.

О контактах с канцлером Германии Олафом Шольцем

"Пока не звонил". "Никакой информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор я не имею".

"Разговаривать надо. Президент Путин остается открытым для диалога, при этом преследуя основную цель - это защита интересов нашей страны".

О "Троице"

"В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер <...> будет перемещена в Храм Христа Спасителя, где уже группа специалистов будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода".

О ТЯО в Белоруссии

"Белоруссия сталкивается с весьма недружественными <...> проявлениями со стороны соседних с ней государств". "Мы слышали официальные заявления, в которых декларируется намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии".

"Требуют дальнейшего развития наши союзнические отношения". "[Это] подразумевает разные области, в том числе развитие наших отношений в военной сфере, что мы и делаем".

"Я сказал то, что сказал по этой теме".

О контактах Армении и Азербайджана

"Вчера президент Путин, [президент Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер-министр [Армении Никол] Пашинян достигли договоренности и дали поручение, что профильные вице-премьеры <...> соберутся в Москве и будут "дошлифовывать" вопросы".

"Есть понимание глав государств, как это решать". "На рабочем уровне уже не должно создаваться каких-то искусственных препятствий".

"За временем здесь никто не гонится". "Сейчас во многом поменялись обстоятельства - концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора".

Об условиях разморозки российских активов в Великобритании