Ядерное оружие в Белоруссии, мир Армении и Азербайджана и "Троица". Темы брифинга Пескова

Причины размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии, перспективы мирного соглашения Азербайджана и Армении, а также передача иконы Андрея Рублева "Троица" Русской православной церкви стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. По случаю Дня российского предпринимательства он в онлайн-режиме встретится с членами "Деловой России". Помимо "достаточно большого" выступления главы государства, прозвучат слова руководителя организации Алексея Репика, председателя правления "Новостали-М" Ивана Демченко (об экспорте), учредителя "Первой экспедиционной компании" (о грузоперевозках), президента "Деловой России" Павла Титова (о финансовых инструментах).
- В течение дня планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
- На вторую половину дня запланирован международный телефонный разговор.
О контактах с канцлером Германии Олафом Шольцем
- "Пока не звонил". "Никакой информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор я не имею".
- "Разговаривать надо. Президент Путин остается открытым для диалога, при этом преследуя основную цель - это защита интересов нашей страны".
О "Троице"
- "В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер <...> будет перемещена в Храм Христа Спасителя, где уже группа специалистов будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода".
О ТЯО в Белоруссии
- "Белоруссия сталкивается с весьма недружественными <...> проявлениями со стороны соседних с ней государств". "Мы слышали официальные заявления, в которых декларируется намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии".
- "Требуют дальнейшего развития наши союзнические отношения". "[Это] подразумевает разные области, в том числе развитие наших отношений в военной сфере, что мы и делаем".
- "Я сказал то, что сказал по этой теме".
О контактах Армении и Азербайджана
- "Вчера президент Путин, [президент Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер-министр [Армении Никол] Пашинян достигли договоренности и дали поручение, что профильные вице-премьеры <...> соберутся в Москве и будут "дошлифовывать" вопросы".
- "Есть понимание глав государств, как это решать". "На рабочем уровне уже не должно создаваться каких-то искусственных препятствий".
- "За временем здесь никто не гонится". "Сейчас во многом поменялись обстоятельства - концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора".
Об условиях разморозки российских активов в Великобритании
- "Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий".
- В противном случае они нарушают нормы как своего собственного законодательства, так и международного права.