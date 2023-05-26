Рябков считает преждевременным говорить о преобразовании БРИКС в международную организацию

Как отметил глава МИД РФ, главной силой объединения является отсутствие шаблонов и международной бюрократии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что о преобразовании БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в международную организацию говорить пока рано.

"Что касается преобразования БРИКС в некую международную организацию, то я бы не ставил вопрос сейчас в такой плоскости", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в пятницу, отвечая на вопрос о возможном преобразовании БРИКС.

Рябков указал, что главной силой этого объединения является отсутствие шаблонов и международной бюрократии. "Мы будем и дальше в обозримой перспективе идти от достигнутых результатов к новым целям, ориентируясь на практическую отдачу", - добавил дипломат.

Замглавы МИД России также отметил, что работа в БРИКС по совершенствованию механизмов взаимодействия и приданию им еще большей ориентированности на практические результаты продолжается. "Я думаю, лидеры [стран - участниц БРИКС] одобрят некоторые практические шаги в данной области вперед, которые отрабатываются и отраслевыми нашими министерствами, и ведомствами, и коллегами <...> в других странах БРИКС, и по линии шерп [и] су-шерп", - заключил замглавы российского дипведомства.