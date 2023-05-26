В МИД РФ заявили, что работа дипмиссий России в Швеции продолжает осложняться

Как сообщили в ведомстве, нормой стали провокации, совершаемые при молчаливом согласии шведских правоохранительных органов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Функционирование дипломатических миссий России в Швеции продолжает осложняться, нормой стали провокации, совершаемые при молчаливом согласии шведских правоохранительных органов. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Функционирование наших дипломатических миссий в Швеции продолжает осложняться. Нормой стали провокационные и угрожающие безопасности российских сотрудников акции и демонстрации, которые проводятся при молчаливом согласии шведских правоохранительных органов. В отношении генконсульства, его персонала и посетителей регулярно совершаются правонарушения, ни одно из которых не было раскрыто шведской полицией", - говорится в сообщении.

Как сообщили в четверг в МИД, РФ в качестве ответной меры на конфронтационные действия Швеции с 1 сентября отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге и с этого же дня прекращает работу российского генконсульства в Гетеборге.

В МИД РФ подчеркнули, что ответственность за это решение лежит на шведской стороне, так как по ее инициативе прекращены контакты с РФ, разрушено сотрудничество, в том числе на уровне регионов и городских властей, включая сферы науки, образования, культуры, спорта и экономической кооперации.

"Генконсульство России в Гетеборге на протяжении десятилетий вело кропотливую работу по укреплению двусторонних отношений на региональном уровне, развитию культурных, научных, гуманитарных и экономических связей", - отметили в МИД, добавив, что консульство занималось просветительской деятельностью среди россиян и шведских граждан, проводило значительное количество мероприятий для детей и взрослых, являлось центром притяжения для десятков тысяч соотечественников, проживающих на юго-западе Швеции.

"В условиях безудержной русофобии и охоты на ведьм, демонизации России и запрета на российские СМИ оно оставалось одним из немногих источников объективной информации о происходящем в России. В ответ шведские власти фактически бойкотировали его работу, закрыли банковские счета и поставили под угрозу его жизнедеятельность", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.