В Херсонской области 14,6 тыс. человек приняли участие в праймериз единороссов

Из них около 12,5 тыс. человек проголосовали вне избирательных участков, 1 733 жителя отдали свои голоса в электронном формате

ГЕНИЧЕСК, 26 мая. /ТАСС/. Более 14,6 тыс. человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области по итогам четырех дней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"По итогам четырех дней голосования в нем приняли участие 14 654 жителя области. Из них порядка 12,5 тыс. человек проголосовали вне избирательных участков в девяти муниципальных округах. 1 733 избирателей отдали свои голоса в электронном формате", - отмечается в сообщении.

В пятницу в регионе открылись два счетных участка - в Геническе и поселке городского типа Новотроицкое.

"В Херсонской области из-за нестабильной мобильной связи и недостаточной цифровизации населения предварительное голосование проходит преимущественно в очном формате. Выездные бригады с 22 мая ездят по всему региону и дают возможность проголосовать людям даже из самых отдаленных муниципалитетов, в том числе находящихся в зоне обстрелов ВСУ. Теперь начинают работу стационарные участки. Жители Генического и Новотроицкого районов могут прийти в течение трех дней в любое время с 10:00 до 18:00 и проголосовать. Сюда же могут приехать и жители других районов", - цитирует пресс-служба секретаря регионального отделения "Единой России" Игоря Кастюкевича.

Мобильные бригады, посещающие районы Херсонской области, также продолжают работу. Они выезжают в том числе по заявкам маломобильных граждан.

Предварительное голосование "Единой России" началось в понедельник и продлится до воскресенья, 28 мая. Оно проходит в онлайн-формате, в новых регионах России жители смогут отдать свой голос и очно. В Херсонской области онлайн могут проголосовать только выборщики по списку, который был утвержден оргкомитетом.