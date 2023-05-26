В "Росэнергоатоме" заявили о срыве Украиной ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа сообщил, что новую дату еще не определили

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС), запланированная на пятницу после переноса, снова сорвана Украиной. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Ротация опять сорвана Украиной. Пока дата не определена", - сказал он.

Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая. Как сообщил Карчаа ТАСС, ротация была перенесена на 26 мая по инициативе Украины. По его информации, Россия не получала официальную ноту из Департамента безопасности ООН о переносе. Карчаа считает, что Украина устроит провокацию, которая может затормозить этот процесс, "как это уже бывало". Он также не исключил, что из-за Киева ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС вновь перенесут, речь уже шла о 27 мая.

Предыдущая, седьмая, ротация инспекторов агентства состоялась на ЗАЭС 27 апреля без происшествий, в состав восьмой группы вошли австралиец и словак. Им на смену должны приехать специалисты из Аргентины, Ирландии и Марокко.

Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС учреждено по итогам первой поездки главы агентства Рафаэля Гросси на станцию в начале сентября 2022 года. Тогда договорились, что на ЗАЭС будут находиться несколько специалистов агентства, примерно каждый месяц их будет менять новая группа. С тех пор уже проведено семь ротаций. Почти все они прошли в срок, кроме февральской, которая несколько раз срывалась по вине Департамента безопасности ООН. В результате пятая миссия МАГАТЭ оставалась на станции почти два месяца, пока 2 марта их не заменила новая группа инспекторов.