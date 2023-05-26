Пасечник и Пушилин проголосовали на праймериз "Единой России" в ЛНР и ДНР

Врио глав регионов отметили высокую организацию процесса голосования и активность избирателей

ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Врио главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в первый день его очного этапа.

Пасечник сообщил, что сделал свой выбор на одном из счетных участков партии, которые в пятницу открылись в Луганске и районах республики. "Такое голосование проходит у нас впервые, но хочу отметить высокую организацию: все максимально прозрачно, честно, открыто, с соблюдением всех условий безопасности", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в пресс-службе регионального отделения единороссов ТАСС сообщили, что очный этап праймериз "Единой России" стартовал в ЛНР без нарушений.

В свою очередь Пушилин отметил, что проголосовал на одном из 100 открытых в ДНР счетных участков. "Порадовала активность людей как в качестве участников, так и избирателей. У нас почти 1 300 кандидатов, среди которых участники СВО, шахтеры, учителя, врачи, волонтеры, много молодежи. Уверен, что жители республики выберут самых достойных, ведь это будут люди, которым предстоит возродить Донбасс", - написал он в своем Telegram-канале.

О праймериз в ДНР и ЛНР

Выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" началось в марте. В результате предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах.

В ЛНР голосование в режиме онлайн началось 22 мая, оба этапа праймериз (очное и заочное) продлятся до 28 мая. Итоги голосования планируется подвести 30 мая.

В ДНР голосование также завершится 28 мая. По словам Пушилина, итоги будут подведены 29 мая.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.