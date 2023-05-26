Спецпредставитель КНР Ли Хуэй прибыл в МИД РФ на переговоры с Лавровым

Поездка в Москву стала частью европейского турне делегации китайских дипломатов в целях разрешения украинского конфликта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет консультации по теме украинского кризиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в российском дипведомстве сообщали, что у спецпредставителя КНР в пятницу также запланированы переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Поездка в Москву стала частью европейского турне делегации китайских дипломатов в целях разрешения украинского конфликта. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что эмиссар Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию.

Как заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, идея КНР заключается в том, чтобы познакомить эти страны с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и услышать мнения и комментарии соответствующих собеседников. Он отметил, что Москва рассчитывает узнать от спецпредставителя КНР его впечатления от поездки в Киев и Европу.