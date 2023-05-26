Путин уверен, что "у России будущее хорошее"

Президент отметил огромные ресурсы страны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что у России хорошее будущее, и отметил огромные ресурсы страны.

"Что касается будущего, оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы", - сказал глава государства в пятницу на встрече с "Деловой Россией".