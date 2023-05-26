26 мая, 12:24,
обновлено 26 мая, 12:54

Путин уверен, что "у России будущее хорошее"

© ТАСС/ Ruptly

Президент отметил огромные ресурсы страны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что у России хорошее будущее, и отметил огромные ресурсы страны.

"Что касается будущего, оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы", - сказал глава государства в пятницу на встрече с "Деловой Россией". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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