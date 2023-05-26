Песков заявил, что Путин не планирует летом полноценного отпуска

По словам пресс-секретаря президента, у российского лидера все лето "расписано рабочими планами"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет проводить лето в основном в рабочем режиме, о полноценном отпуске пока речь не идет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу в комментарии, опубликованном в телеграм-канале Shot.

"Честно говоря, не думаю. Нет, ограничений нет. Но я пока не слышал, чтобы кто-то строил [такие] планы", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли у Путина отпуск и есть ли у президента какие-то ограничения на отдых. "Хотя как-то нужно будет передохнуть чуть-чуть, совсем кратко. Пока все лето уже во многом расписано рабочими планами", - добавил представитель Кремля.