Спецпредставитель КНР Ли Хуэй покинул МИД РФ без комментариев

Визит продлился полтора часа

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй без комментариев покинул здание МИД РФ, где в пятницу прошла его встреча с главой ведомства Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент ТАСС.

Ли Хуэй и Лавров провели переговоры по теме урегулирования украинского кризиса. Ранее в российском дипведомстве сообщали, что у спецпредставителя КНР в пятницу также запланированы переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Визит китайского представителя в министерство продлился полтора часа.