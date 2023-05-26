26 мая, 12:32,
обновлено 26 мая, 12:38

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй покинул МИД РФ без комментариев

© Валерий Степченков/ ТАСС

Визит продлился полтора часа

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй без комментариев покинул здание МИД РФ, где в пятницу прошла его встреча с главой ведомства Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент ТАСС.

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Ли Хуэй и Лавров провели переговоры по теме урегулирования украинского кризиса. Ранее в российском дипведомстве сообщали, что у спецпредставителя КНР в пятницу также запланированы переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Визит китайского представителя в министерство продлился полтора часа. 

© Информационное агентство ТАСС
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