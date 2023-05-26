Около 40 тыс. человек проголосовали онлайн на праймериз "Единой России" в ЛНР

С 26 по 28 мая в регионе проходит очное голосование

ЛУГАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Около 40 тыс. жителей ЛНР приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" онлайн. Об этом в пятницу журналистам сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"С 22 [мая] стартовало электронное голосование, а с 26 по 28 мая проходит очное. По предварительным данным, в электронном голосовании приняли участие более 40 тыс. человек, что является хорошим показателем", - сказал он в ходе посещения одного из участков для очного голосования, организованного на базе Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева.

Водолацкий отметил, что всего в ЛНР открыто 30 участков, где жители региона могут проголосовать очно.

По данным пресс-службы реготделения партии, в Луганске также организовано очное выездное голосование для работников предприятий, первыми в пятницу проголосовали работники завода "Лугамаш". "В первые часы работы успело проголосовать более 100 человек", - сказала член участковой счетной комиссии Алина Амелина.

Выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" началось в марте. В результате предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах. В режиме онлайн предварительное голосование в ЛНР началось 22 мая, оба этапа продлятся до 28 мая, а итоги голосования планируется подвести 30 мая. Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.