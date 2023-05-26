Мэром Махачкалы избрали Юсупа Умавова

За него проголосовали 38 из 41 присутствующего депутата

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты городского собрания Махачкалы в пятницу избрали мэром города Юсупа Умавова, который с 12 мая этого года является исполняющим обязанности главы города, а до этого возглавлял комитет парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, передает корреспондент ТАСС.

Открытым голосованием за Умавова проголосовали 38 из 41 присутствующего депутата.

Прежний исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов покинул должность в мае по собственному желанию. До этого избранным мэром был Салман Дадаев, возглавлявший город с 2019 по 2022 год.

Прием документов на участие в конкурсе на пост мэра Махачкалы начался 24 апреля. Конкурс проходил в два этапа - 16 и 24 мая. На первом этапе конкурсная комиссия проверила достоверность сведений, представленных 11 кандидатами.

На втором этапе конкурса комиссия провела оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений, знаний и навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний. По итогам двух этапов комиссия отобрала троих финалистов. Помимо Умавова к голосованию были допущены руководитель юридической компании "Магомедов и партнеры", один из учредителей общественного движения "Город наш" Арсен Магомедов и предприниматель в области строительства Имам Рамазанов.

Умавов родился 8 февраля 1962 года в селе Кадар Буйнакского района. Окончил Дагестанский государственный университет по специальности "Экономика" и по специальности "Юриспруденция". В 2008-2013 годах руководил агентством лесного хозяйства, являлся советником президента Дагестана. С 2013 по 2018 год Умавов руководил министерством промышленности и торговли региона. В последние годы был депутатом Народного собрания Дагестана 7-го созыва, председателем комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству.