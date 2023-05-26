Путин прервал встречу с "Деловой Россией" ради телефонного разговора с Лулой да Силвой

Президент России передал участникам встречи и всему российскому предпринимательскому сообществу "самые наилучшие пожелания успехов и благополучия в бизнесе" от бразильского лидера

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что прервал встречу с "Деловой Россией" ради телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Уважаемые коллеги, продолжим. Это был разговор с президентом Бразилии. С его разрешения хочу передать всем участникам сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания успехов и благополучия в бизнесе", - объяснил глава государства, почему вынужден был ненадолго прервать встречу с членами "Деловой России", которая проходит в пятницу.

Путин отметил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке. "У нас, правда, из-за сложности в расчетах чуть-чуть припал торговый оборот, но в целом потенциал очень хороший, а в прошлом году он был рекордным", - констатировал президент. Тем не менее, он выразил надежду на то, что благодаря существующему потенциалу ситуация будет исправлена, "так как мы это делаем и по другим странам, по другим регионам мира". "Здесь выход простой. Это переход на расчеты в национальных валютах", - заключил российский лидер.