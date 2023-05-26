26 мая, 14:15,
обновлено 26 мая, 14:33
Военная операция на Украине

Лавров заявил о приверженности РФ политико-дипломатическому решению конфликта на Украине

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава российского МИД выразил признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении кризиса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем подтвердил приверженность Москвы разрешению украинского конфликта политико-дипломатическим путем. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

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"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Лавров также выразил на встрече с Ли Хуэем признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса и высоко оценил готовность Китая играть позитивную роль в урегулировании.

"С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом," - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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