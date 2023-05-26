26 мая, 14:48,
обновлено 26 мая, 15:25

Путин заявил президенту Бразилии, что Россия готова к дипломатическому решению по Украине

Ricardo Moreira/ Getty Images
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© Ricardo Moreira/ Getty Images

Луис Инасиу Лула да Силва также изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

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"Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами", - говорится в сообщении.

Президент Бразилии, как уточнили в пресс-службе Кремля, "изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине".

Лула да Силва также поделился впечатлениями от участия в недавнем саммите Группы семи.

Двустороннее сотрудничество и взаимодействие в БРИКС

Как отмечается в сообщении, во время разговора были "рассмотрены вопросы, касающиеся совместной работы в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках". Кроме того, бразильский лидер поделился своими впечатлениями от участия в недавнем саммите Группы семи.

Также в ходе беседы президенты РФ и Бразилии обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, высказали обоюдную заинтересованность в его дальнейшем поступательном развитии и углублении практического взаимодействия в различных областях.

"Разговор носил конструктивный и содержательный характер", - резюмировали в пресс-службе Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияЛула да Силва, Луис Инасиу
© Информационное агентство ТАСС
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