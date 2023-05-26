Путин заявил президенту Бразилии, что Россия готова к дипломатическому решению по Украине

Луис Инасиу Лула да Силва также изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами", - говорится в сообщении.

Президент Бразилии, как уточнили в пресс-службе Кремля, "изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине".

Лула да Силва также поделился впечатлениями от участия в недавнем саммите Группы семи.

Двустороннее сотрудничество и взаимодействие в БРИКС

Как отмечается в сообщении, во время разговора были "рассмотрены вопросы, касающиеся совместной работы в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках". Кроме того, бразильский лидер поделился своими впечатлениями от участия в недавнем саммите Группы семи.

Также в ходе беседы президенты РФ и Бразилии обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, высказали обоюдную заинтересованность в его дальнейшем поступательном развитии и углублении практического взаимодействия в различных областях.

"Разговор носил конструктивный и содержательный характер", - резюмировали в пресс-службе Кремля.