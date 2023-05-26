Путин заявил, что обсудил с Лавровым упрощение визового режима для разных стран

Глава государства обратил внимание, что обычная практика в таких случаях - это взаимность, но добавил, что в настоящих условиях нужно думать "не о взаимности в классическом смысле этого слова, а о целесообразности для страны"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым облегчение визового режима или отмену виз для разных стран.

Так на встрече с "Деловой Россией" в пятницу он отреагировал на слова одного из бизнесменов, который предложил ввести для иностранных инвесторов из дружественных стран многократные визы на три года, а также озвучил другие меры, которые бы упростили для них пребывание в России.

"Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел [Сергеем Лавровым] на этот счет применительно к разным регионам мира. [Обсуждали] введение, может быть, даже безвизового режима для кого-то. Он мне сразу говорит: "А мы же за это денежки получаем. Кто нам компенсирует выпадающие [доходы]?" - с улыбкой рассказал президент.

Услышав это, предприниматель предложил: "Давайте побольше будем с них брать за длинную визу", с чем Путин со смехом согласился: "Можно!"

"Я хочу, чтобы вы знали: я полностью на вашей стороне", - добавил глава государства. Он обратил внимание, что обычная практика в таких случаях - это взаимность. "Но мы сегодня живем в особых условиях, и здесь нам нужно думать не о взаимности в классическом смысле этого слова, а о целесообразности для страны при любом нашем действии. Поэтому мы поработаем обязательно на этот счет, министерство иностранных дел такое поручение имеет. И правоохранительные, и специальные службы - так, чтобы здесь все коллеги поучаствовали и приняли взвешенное решение", - пояснил он.

Президент отдельно остановился на предложении упростить процедуры для специалистов высокой квалификации, уменьшить для них частоту прохождения медосмотров, сократить сроки выдачи виз. "По поводу медосмотров - уже много лет эти вопросы ставятся, и здесь тоже нужно с учетом здравого смысла подходить к этому. Все должно быть в рамках здравого смысла и целесообразности для страны. Есть, над чем поработать, и мы будем этим заниматься", - подытожил Путин.