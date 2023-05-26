Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением

Президент заверил, что Москва готова идти навстречу Тбилиси

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что лично принял решение об открытии прямого авиасообщения с Грузией.

"Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение", - сказал глава государства в пятницу на встрече с членами "Деловой России".

Президент заверил, что Москва готова идти навстречу Тбилиси, но будет делать это в зависимости от реакции Грузии.

"Мы готовы пройти свою часть пути, делаем шаги навстречу и будем делать и дальше в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры", - сказал он.

"То, что это пойдет на пользу бизнесу, я не сомневался никогда", - объяснил свое решение президент РФ. Он признался, что ему очень приятно подтверждение этому, прозвучавшее из уст грузинского бизнесмена на нынешней встрече.

Путин объяснил решения по визам и авиасообщению с Грузией стремлением поддержать в том числе тех, кто пытается выстроить нормальные отношения с РФ.

Президенр РФ 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.