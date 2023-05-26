Путин признался, что не ожидал такой "бучи" в Грузии после возобновления прямых полетов

Как отметил президент, там "совсем спятили"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что для него стала неожиданностью поднявшаяся в Грузии "буча" после отмены виз и возобновления прямого авиасообщения.

"Откровенно говоря, для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим (отменой виз и возобновлением прямого авиасообщения - прим. ТАСС) последовала. Я думал, что все скажут: "Ну вот спасибо, хорошо". Нет, там [в Грузии] поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу", - рассказал президент РФ на встрече в пятницу с членами "Деловой России".

"Очень странно, и, честно говоря, неожиданно, когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что там у них происходит, не понятно", - отметил Путин.

"Мне казалось, что грузинское руководство неоднократно ставило вопросы об отмене виз и возобновлении нормальных авиаперевозок, и мы сделали этот шаг навстречу", - констатировал президент РФ. При этом он подчеркнул: "То, что происходит внутри страны (Грузии - прим. ТАСС), это не наше дело, пусть там люди сами решают по какому пути идти Грузии, как ей развиваться".

Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways ("Джорджиан эйруейз"). С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings ("Ред уингз"). После сообщений о подписании президентом РФ этих указов некоторые политики в Грузии, включая президента страны Самоле Зурабишвили, выступили против таких действий. Как говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобные "беснования" отдельных грузинских политиков не связаны не с интересами людей.