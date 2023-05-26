Замглавы МИД РФ обсудил с послом Индии в Москве украинский кризис

В ведомстве отметили, что беседа прошла в дружественной атмосфере

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в пятницу в ходе встречи с послом Индии в Москве Паваном Капуром обсудил ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены некоторые двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес, а также ряд актуальных международных проблем, включая украинский кризис", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что "беседа прошла в дружественной атмосфере, характерной для российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства".