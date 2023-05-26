Замглавы МИД РФ Галузин и спецпредставитель КНР Ли Хуэй обсудили ситуацию на Украине

Стороны в том числе обменялись мнениями о роли и значении китайской инициативы по глобальной безопасности

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй обсудили на встрече в пятницу ситуацию на Украине в контексте попыток Запада использовать эту республику в антироссийских целях.

"В ходе беседы состоялся традиционно доверительный и обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Украине и в мире в контексте попыток стран Запада использовать эту постсоветскую республику в своих антироссийских геополитических целях", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи российской стороной была дана высокая оценка курсу КНР в русле представленного в феврале документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". "Подчеркнута обоюдная приверженность положениям Устава ООН, нормам международного права, принципу неделимости безопасности", - добавили в министерстве.

В МИД России также указали на то, что была выражена обеспокоенность опасными последствиями растущей вовлеченности стран Североатлантического альянса в украинский кризис, "их действиями по милитаризации Украины путем накачивания ее современным оружием и подготовки военнослужащих" Вооруженных сил Украины. "С сожалением констатировано отсутствие реакции стран Запада и международных организаций на факты нарушения киевским режимом международного гуманитарного права и обязательств в сфере прав и свобод человека", - констатировали в дипведомстве.

Кроме того, стороны в ходе беседы обменялись мнениями о роли и значении китайской инициативы по глобальной безопасности. "Отмечен ее всеобъемлющий характер, а также заложенный в ней подход к решению кризисных ситуаций на основе анализа их первопричин", - добавили в МИД РФ.

"В рамках консультаций в Москве состоялась также встреча Ли Хуэя с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Юрьевичем Руденко", - заключили ведомстве.