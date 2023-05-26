26 мая, 16:17

Замглавы МИД РФ и посол Республики Конго обсудили подготовку саммита Россия - Африка

Стороны подтвердили настрой Москвы и Браззавиля на углубление политического диалога по актуальным темам международной и африканской повестки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Республики Конго в Москве Давид Мадук обсудили подготовку ко второму саммиту Россия - Африка. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Отдельное внимание было уделено подготовке к саммиту Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле", - указали в дипведомстве.

В ведомстве заявили, что стороны обсудили "приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-конголезских отношений, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях".

"При этом был подтвержден настрой Москвы и Браззавиля на углубление политического диалога по актуальным темам международной и африканской повестки дня, координацию шагов в ООН и других коллективных форматах", - добавили в министерстве.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
РоссияКонго (РК)
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