Перспективы российского бизнеса и пятилетие созидания. Что сказал Путин "Деловой России"

Президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с "Деловой Россией" предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. По его словам, это время необходимо наполнить не протокольными мероприятиями, а предметной работой.

Глава государства также подчеркнул, что в связи с уходом зарубежных компаний из России отечественный бизнес активно занимает освободившиеся ниши. В результате экономика и бизнес в стране окрепли. Правительство будет продолжать поддерживать предпринимателей, в частности, тех, кто помогает налаживать мирную жизнь в новых регионах. При этом РФ не должна замыкаться только на внутреннем рынке - российский бизнес, по мнению Путина, может успешно конкурировать на рынках динамично развивающихся стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Аспекты стратегического партнерства с одной из стран Латинской Америки президент обсудил во время встречи. Путин прервал общение с бизнесменами ради телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Президенты двух стран обсудили также совместную работу в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках.

ТАСС собрал основные тезисы из заявления Путина.

О бизнесе в РФ

Большинство отечественных бизнесменов делом показали, что их интересы связаны именно с Россией. Предприниматели помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах и восстанавливают промышленные, инфраструктурные и социальные объекты. Государство поддержит таких бизнесменов. Помогут власти и высокотехнологичным отраслям.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Деловая Россия" могли бы разработать стандарт социального капитала бизнеса, куда можно включить стимулы для предпринимателей, которые хотят участвовать в решении социальных и экологических задач.

Власть при участии деловых кругов системно снижала административную нагрузку на бизнес, и диалог по преодолению административных барьеров продолжится. Правительство в ближайшее время завершит проработку инициатив по декриминализации уголовного законодательства в сфере бизнеса. А вопросы административного и силового давления на бизнес требуют постоянного внимания правительства. Предприниматели страдают от каких-то неправомерных посягательств на их интересы, бизнесменов необходимо защитить, но не допускать злоупотреблений.

Уход компаний из РФ

В 1990-е российский рынок был, по сути, отдан иностранцам. Конкурировать было сложно. А сейчас зарубежные компании сами уходят, Россия их не выгоняла. При этом они оставляют созданную инфраструктуру, стандарты и подготовленный персонал "или за бесценок, или просто так". "Ну а мы не собираемся их награждать какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом".

А отечественный бизнес теперь активно осваивает освободившиеся ниши. Компании "увеличивают поставки собственных товаров и услуг, которые не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги". "Это тот случай, когда не было бы счастья, но практически в прямом смысле этого слова несчастье помогло".

При этом экономика и бизнес окрепли. "Такой прыти от нас, похоже, никто не ожидал". Благодаря этому и состояние рынка труда в РФ лучше, чем когда-либо. "И рост экономики отсюда, рост промышленного производства".

В среднесрочной перспективе в экономике России есть проблемы. Однако ситуация налаживается.

Необходимо поддерживать новые российские бренды и продвигать их продукцию. Можно проработать вопрос дополнительной поддержки в виде льготных кредитов, которые бренды смогут использовать для рекламы.

О пятилетии

Путин предложил объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда. Это время следует наполнить не протокольными мероприятиями, а конкретной работой.

Так, во время пятилетия необходимо заняться "улучшением делового и инвестиционного климата". В числе приоритетов должен быть также "рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами".

О внешнем и внутреннем рынке

Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке. "Это путь в самоизоляцию, автаркию и к потере конкурентоспособности".

К тому же, Россия является "неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая кардинальная трансформация, меняются торговые и производственные цепочки, мировая финансовая и расчетная системы".

При этом настоящий рынок будущего - это динамично развивающиеся страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Именно на этом рынке российский бизнес может успешно конкурировать.

Об авиасообщении с Грузией

Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением. Россия делает шаги навстречу Грузии и будет делать их дальше. Это решение связано со стремлением поддержать, в том числе тех, кто пытается выстроить нормальные отношения с РФ.

Однако поднявшаяся в Грузии "буча" из-за открытия авиасообщения и отмены виз стала полной неожиданностью. "Очень странно, и честно говоря, неожиданно, когда смотрю со стороны, думаю: "совсем спятили, что там у них происходит, не понятно".

О планах в экономике

Глава государства допустил, что меры поддержки экспорта могут быть продлены и на 2025 год. Но дело не в том, чтобы "конкретные инструменты эти использовать из года в год, а в том, чтобы создать такой широкий инструментарий поддержки в целом".

Путин поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций и отметил, что опыт РЖД по выпуску бессрочных облигаций нужно тиражировать.

Президент также выступил за изменение регулирования валютного законодательства в РФ, призвав уходить от советских атавизмов. Он поддержал продление моратория на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с санкциями. Также, по его словам, нельзя допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом.

Кроме того, он поддержал идею ввести для иностранных инвесторов из дружественных стран многократные визы на три года. Вопрос облегчения визового режима или отмену виз для разных стран президент недавно обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Также нужно ускорить работу по упрощению правил регистрации лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе. Необходимо срочно принять и ускорить вступление в силу закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах.