Картаполов считает актуальной тему возвращения пограничной службе войсковой составляющей

Глава комитета по обороне Госдумы напомнил, что в каждом пограничном отряде раньше, помимо застав, была мотоманевренная группа, которая по сути выполняла функции мотострелкового батальона

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов считает, что в настоящее время остро стоит вопрос о возвращении войсковой составляющей в состав пограничной службы ФСБ РФ.

"Сегодня остро стоит вопрос о возвращении в состав пограничной службы ФСБ России войсковой составляющей", - сказал он в пятницу в эфире телеканала РБК.

Картаполов напомнил, что в каждом пограничном отряде раньше, помимо застав, была мотоманевренная группа, которая по сути выполняла функции мотострелкового батальона.

Он также вспомнил историю формирования истребительных батальонов. "Очень целесообразно вспомнить опыт Великой Отечественной Войны, когда уже на третий день войны, 24 июня 1941 года, вышло постановление центрального комитета партии о формировании истребительных батальонов", - сказал депутат. "И уже к концу июля 1941 года этих батальонов было сформировано 1 755. Это подразделения, которые формировались из граждан, которые не подлежали призыву в вооруженные силы, то есть в Красную Армию, формировались они по территориальному принципу, вооружались стрелковым оружием", - подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне.