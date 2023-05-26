Замглавы МИД РФ обсудил с представителем дипведомства Белоруссии взаимодействие в ООН

Стороны уделили значительное внимание развитию взаимодействия в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и начальник Главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Ирина Величко обсудили развитие взаимодействия на площадках ООН и в рамках Группы друзей в защиту Устава организации. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы стороны затронули широкий круг актуальных вопросов международной повестки дня, а также пути укрепления взаимодействия двух стран на профильных площадках ООН", - указали в министерстве.

Как отметили в российском дипведомстве, значительное внимание было уделено дальнейшему развитию взаимодействия в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН.

Стороны также обсудили вопрос взаимной поддержки на выборах в органы ООН ограниченного состава, включая Совет Безопасности ООН и Совет ООН по правам человека, уточнили в МИД РФ.