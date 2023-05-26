Рогов: Киев может в ближайшее время устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить в ней Россию

Председатель движения "Мы вместе с Россией" считает, что Украина хочет своими действиями хочет прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Украина собирается в ближайшее время устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя утверждения Главного управления разведки Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на ЗАЭС.

"Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас - это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали [на станции]", - сказал он.

Рогов обратил внимание, что в последнее время градус напряжения вокруг АЭС снова начал повышаться. "Мало того, сейчас ротация [экспертов миссии] МАГАТЭ [на ЗАЭС] вновь перенесена, Васильевка все время под ударами: бьют артиллерией, [РСЗО] HIMARS и так далее. Плюс еще попытка совершить теракт против журналиста федеральных СМИ в Энергодаре, чтобы показать, что все плохо в городе и лучше туда не приезжать", - отметил председатель движения "Мы вместе с Россией".

По его мнению, если Киев сейчас привлекает внимание к этой теме, то это значит, что он "действительно что-то подготовил". "С учетом того, что у них есть и "Гром-2", и [ракеты] Storm Shadow, и другие виды вооружений, которыми они могут ударить. Если они это анонсируют, то, скорее всего, у них готов сценарий. Тем более что мы прекрасно понимаем, что ГУР курируют британские спецслужбы, а британцы - высшая лига провокаций в международных делах", - указал Рогов.

26 мая советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, запланированная на 26 мая после переноса, снова сорвана Украиной. Новая дата ротации пока не определена. Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая. Карчаа обратил внимание, что Киев в очередной раз продемонстрировал отсутствие заинтересованности в сохранении ядерной безопасности, а в числе приоритетов украинских властей "ведение непонятных, мутных игр, не имеющих никакого отношения к атомной энергетике".