В МИД РФ заявили о понимании странами Африки того, что Россия делает на Украине

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Олег Озеров отметил, что отношение государств континента к Москве продемонстрировала Международная парламентская конференция Россия - Африка

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Большинство стран Африки хорошо понимают, в чем смысл действий России в украинском конфликте. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

"Большинству из них не понадобилось объяснять, в чем смысл действий России на Украине, - отмечается в опубликованной 26 мая статье дипломата для журнала Newsweek, русский текст которой распространен посольством РФ в Вашингтоне. - В Африке хорошо понимают, что эта бывшая советская республика стала ареной не банальной войны между соседями, а противостояния нового и старого миров, разных концепций будущего".

Озеров отметил, что отношение стран континента к России продемонстрировала прошедшая в конце марта Международная парламентская конференция Россия - Африка. "Недоброжелатели могут возразить, что не все африканские страны были представлены на конференции, - продолжил он. - Возможно, это и так, хотя в ней приняли участие представители 40 из 54 стран континента, то есть явного большинства. Более того, народные избранники приехали в условиях беспрецедентного давления, угроз и шантажа со стороны "коллективного Запада".