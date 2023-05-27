Россия осудила агрессивные действия властей непризнанного Косова

Посольство РФ в Сербии призвало решать возникший конфликт дипломатическим путем

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Посольство России в Сербии выступило с осуждением действий властей непризнанного Косова, направленных на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении российского диппредставительства.

"Решительно осуждаем опасные односторонние действия временных органов самоуправления в Косове, вооруженные сотрудники которых осуществили 26 мая захват административных зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, - отмечается в заявлении посольства. - Призываем Приштину немедленно прекратить произвол, в результате которого уже пострадали гражданские лица".

Российское посольство также заявило о поддержке политики руководства Сербии, заключающейся в поиске разрешения конфликтной ситуации исключительно дипломатическим путем. "Поддерживаем позицию руководства Сербии относительно безальтернативности поиска решений всех открытых проблем косовского урегулирования переговорным путем. Напоминаем, что прочную основу для этого создает международное право, включая резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН", - заключили в диппредставительстве.

Ранее в пятницу президент Сербии Александар Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны в Белграде, заявил о том, что республика созывает утром в субботу экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косова.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также писали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.