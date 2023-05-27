В МИД РФ призвали Украину отказаться от вступления в НАТО и ЕС для достижения мира

Еще одним условием для урегулирования конфликта замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин назвал закрепление государственного статуса русского языка на законодательном уровне

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу является одним из условий достижения мира. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Замминистра отметил, что подходы РФ к урегулированию конфликта вокруг Украины неизменны: это "защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России".

"Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС, - подчеркнул Галузин. - Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение".

Замглавы МИД добавил, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. "На законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка. Необходимо добиться соблюдения на Украине основных прав человека, в том числе права на свободу вероисповедания", - отметил он.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко озвучил мнение, что переговоры по урегулированию возможны, только когда Украина станет членом НАТО и ЕС.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.