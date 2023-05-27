В МИД РФ заявили, что Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом

Замглавы ведомства Михаил Галузин добавил, что никто из представителей западных стран не осудил диверсию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Киевский режим атаковал беспилотниками Кремль 3 мая без согласования с западными кураторами, но страны Запада воздержались от осуждения и предпочли отмолчаться. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"3 мая мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России. Кроме того, московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Своими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат. Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта, - указал замминистра. - Однако публично никто из них эту диверсию не осудил. Отмолчались и профильные международные организации".

В то же время замглавы МИД РФ отметил, что Китай, который пытается вернуть Киев за стол переговоров, "фактически осудил террористическую атаку режима [президента Украины Владимира] Зеленского на Кремль". "Немало и тех, кто опасается публично выступать вразрез с западными подходами, но в доверительных контактах дают нам понять, что были потрясены этим преступлением Киева, его безответственным и опасным поведением", - резюмировал Галузин.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.