В посольстве РФ заявили, что Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность

В диппредставительстве напомнили, что США на протяжении долгих лет держит свое ядерное оружие в Европе

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в свете развязанной против них Соединенными Штатами гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в рамках сотрудничества в военно-ядерной сфере. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале в пятницу.

"Обратили внимание на участившиеся в последние дни заявления из Белого дома и Госдепартамента относительно сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере. Нас вновь обвиняют в безответственном и провокационном поведении, - отметили в диппредставительстве. - Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны".

"При этом осуществляемые меры полностью соответствуют нашим международно-правовым обязательствам", - подчеркивается в документе. Как в нем констатируется, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что "Россия не передает Белоруссии ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаются за российской стороной".

"Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО "совместные ядерные миссии". Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны", - указали в посольстве.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что "чрезвычайно негативно" относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил в четверг, что США не видят оснований менять готовность своих стратегических сил в связи с указанными сообщениями. Он выступил с осуждением договоренности между Москвой и Минском о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сочтя это "примером безответственного поведения".

Перемещение оружия в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в эфире Первого канала, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики уже началось. В четверг министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.