27 мая, 05:02

Погранслужба заявила о росте риска провокаций на польской и прибалтийской границах

Первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что обстановка на остальных участках государственной границы РФ остается динамичной

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Погранслужба ФСБ России отмечает возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы РФ. Об этом сообщил первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ТАСС накануне Дня пограничника.

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"<...> Наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей", - констатировал он.

По его словам, обстановка на остальных [помимо украинского - прим. ТАСС] участках государственной границы Российской Федерации остается динамичной. "На ее развитие преимущественное влияние оказывает деятельность США и их союзников по международной изоляции Российской Федерации, сопровождаемая наращиванием боевого потенциала НАТО вблизи российских границ, беспрецедентными санкционными мерами и негативным информационным воздействием на российское общество", - отметил руководитель Погранслужбы ФСБ. 

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