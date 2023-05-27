Замглавы МИД РФ предупредил о реакции армии в случае провокаций в Приднестровье

Российские вооруженные силы защитят население региона, заявил Михаил Галузин

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские вооруженные силы несомненно отреагируют в случае провокации Киева в непризнанном Приднестровье и защитят население региона. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - подчеркнул замминистра.

По его словам, Москва располагает информацией о концентрации украинских вооруженных формирований вблизи Приднестровья. "Ситуация вокруг этого региона действительно сложная, мы ориентируемся на соответствующие оценки его руководства. Пока, как следует из заявлений главы Приднестровья Вадима Красносельского, прямой опасности военной эскалации нет", - добавил Галузин.

Он указал, что РФ внимательно следит за обстановкой на Днестре и предупреждает "о тщетности попыток дестабилизации обстановки". "Учитывая авантюристический курс украинских властей на эскалацию конфликта в угоду деструктивным планам своих западных хозяев, нельзя исключать любых вариантов развития событий", - отметил замглавы МИД. Дипломат обратил внимание, что российский миротворческий контингент в составе Совместных миротворческих сил находится в Приднестровье, чтобы предотвратить такие сценарии.

"Киевский режим не раз демонстрировал готовность прибегать к самым грязным и жестоким формам ведения боевых действий для достижения своих целей. В его послужном списке размещение военной техники в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы и детские сады, использование мирных жителей в качестве живого щита, осуществление террористических актов на территории России", - заключил Галузин.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.