Заксобрание Петербурга подготовило законопроект о штрафах для чиновников за отписки

Предлагается штрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за бездействие или формальную отписку в ответ на обращения граждан и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей при повторном нарушении

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит вопрос о внесении в Госдуму законопроекта о штрафах за формальные и пустые ответы должностных лиц на обращения граждан. Об этом ТАСС в субботу сообщил один из разработчиков инициативы, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Андрей Рябоконь.

"Вопрос мы проработали, в настоящий момент в законе обозначен срок рассмотрения обращения 30 дней, а ответственности за содержание ответа не установлено. В итоге мы имеем то, что формально чиновники отвечают в течение установленного срока, но по существу гражданин может получить незаконную отписку", - сказал Рябоконь.

Депутат рассчитывает, что субъектом права законодательной инициативы выступит Законодательное собрание Санкт-Петербурга. "Инициатива будет рассмотрена на заседании и в случае принятия направлена в Госдуму и правительство РФ на заключение", - добавил он.

Законопроект был подготовлен Рябоконем на площадке Народного фронта. Изменения планируется внести в КоАП, проектом предлагается штрафовать чиновников на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за бездействие или формальную отписку в ответ на обращения граждан и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей при повторном нарушении.