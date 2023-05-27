Погранслужба ФСБ усилила подготовку сотрудников к ликвидации диверсионных групп

Первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что уделено внимание вопросам индивидуальной огневой и тактической подготовки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Погранслужба ФСБ России с 2022 года увеличила военную составляющую в подготовке личного состава, в том числе для отражения вооруженных вторжений и ликвидации диверсионных групп. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ко Дню пограничника.

"Появление новых задач, прежде всего связанных с защитой и охраной российско-украинского участка государственной границы, потребовало внести коррективы в систему подготовки личного состава пограничных органов, - сказал он. - С 2022 года программами подготовки различных категорий военнослужащих предусмотрено увеличение часов на изучение военно-специальных дисциплин, обеспечивающих формирование у обучаемых знаний и практических навыков, необходимых для организации и осуществления пограничной деятельности в особых условиях, включая участие в отражении вооруженных вторжений вероятного противника, пресечении провокаций на границе, поиске и ликвидации диверсионно-разведывательных групп".

По его словам, уделено внимание вопросам индивидуальной огневой и тактической подготовки, обучению навыкам применения современных образцов вооружения и техники, средств маскировки и связи, приемам оказания первой медицинской помощи, а также психологической устойчивости пограничников к стрессовым ситуациям.

Кулишов напомнил, что летом 2022 года Пограничная служба вышла с законодательной инициативой наделить пограничников, участвующих в обеспечении специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий. Инициатива поддержана депутатами нижней палаты парламента и одобрена Советом Федерации.

С 2008 года Погранслужба перешла от набора, в том числе призывников, к набору на службу по контракту.