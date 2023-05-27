ЛДПР планирует бороться за МРОТ на уровне 50 тыс. рублей и четырехдневную рабочую неделю

Лидер партии Леонид Слуцкий назвал основные тезисы предвыборной программы на 2023 год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЛДПР намерена добиваться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс., а потом и до 50 тыс. рублей, введения четырехдневной рабочей недели и оплаты медицинских услуг для населения напрямую из бюджета. Таковы основные тезисы предвыборной программы партии на 2023 год, рассказал ТАСС в субботу ее лидер Леонид Слуцкий.

"ЛДПР на всех уровнях будет бороться за увеличение МРОТ до 30 тыс. рублей, а в перспективе - 50 тыс. Как альтернатива обеспечения роста минимального размера оплаты труда - освободить от налогов граждан, получающих меньше 30 тыс. в месяц", - сказал политик. Кроме того, по его словам, "в среднесрочной перспективе ЛДПР предложит рассмотреть внедрение в России четырехдневной рабочей недели для повышения производительности труда".

"Связывая демографию и медицину, где в последние годы острейший кадровый голод наблюдается не только в регионах, но и в крупнейших городах, включая даже Москву, ЛДПР намерена добиться повышения зарплат медработников", - продолжил Слуцкий. Достичь этой цели либерал-демократы намерены "не за счет "выдаивания" дополнительных средств из бюджета, а более качественным использованием существующих средств", значительная часть которых, как считают в партии, "сегодня уходит не по адресу".

"Для этого упразднить Фонд обязательного медицинского страхования как ненужную "прокладку" и оплачивать медицинские услуги для населения напрямую из бюджета. Также ЛДПР предлагает создать единую систему оплаты труда медицинских работников на федеральном уровне, чтобы устранить неравенство зарплат в зависимости от региона", - заключил Слуцкий.

Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ состоится 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.