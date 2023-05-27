SZ: сотни немцев покинут Россию из-за сокращения Москвой числа сотрудников учреждений ФРГ

По данным газеты, среди тех, кому придется уехать, - дипломаты, учителя, сотрудники культурного центра имени Гёте

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, так что несколько сотен немцев будут вынуждены до начала июня покинуть РФ. Об этом сообщила в субботу газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Среди тех, кому придется уехать, - дипломаты, учителя, сотрудники культурного центра имени Гёте (Гёте-институт). С точки зрения российской стороны, правительство ФРГ направило в РФ вдвое больше служащих, чем Россия - в Германию, пишет газета. В этой связи в апреле МИД РФ в качестве ответа на высылку Берлином российских дипломатов принял решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений и культурных организаций примерно до 350 человек.

"Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ", - заявили изданию в МИД Германии.

По данным газеты, Берлин постарается сбалансировать присутствие РФ в ФРГ в ответ на действия Москвы. "В свете этого <...> решения для правительства ФРГ важно сохранить минимальное присутствие культурных посредников в России при одновременном обеспечении дипломатического присутствия", - отметили в МИД Германии. Это возможно только в том случае, если "во всех областях число сотрудников будет сильно сокращено", добавили в ведомстве.

"Что касается российского присутствия в Германии, правительство ФРГ будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс", - заявили в МИД. Süddeutsche Zeitung отметила, что реакция германской стороны не заставит себя долго ждать после того, как немецкие служащие покинут Россию.