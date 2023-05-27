Замглавы МИД РФ считает, что Киев антицерковными шагами расколол украинское общество

Михаил Галузин отметил, что ситуация с гонениями на каноническую УПЦ продолжает деградировать

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Киев своими шагами против Украинской православной церкви (УПЦ) способствует еще более глубокому расколу в украинском обществе. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Замминистра указал, что ситуация с гонениями на каноническую УПЦ продолжает деградировать. "Режиму [президента Украины Владимира Зеленского] нет никакого дела до интересов миллионов жителей Украины, чьи права на свободу вероисповедания он продолжает грубо нарушать. Приведенные к власти Западом неонацисты своими антицерковными действиями способствуют еще более глубокому расколу в украинском обществе", - сказал он.

По словам Галузина, "верхом безумия, цинизма и вакханалии" стало решение, принятое 24 мая участниками заседания Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины о переходе на новоюлианский календарь.

"К сожалению, профильные международные организации, включая ЮНЕСКО и ОБСЕ, а также члены мирового сообщества никак не реагируют на эти чудовищные нарушения прав человека либо ограничиваются сухими формальными призывами "ко всем сторонам", - подчеркнул замглавы МИД.

Российское дипломатическое ведомство, как отметил Галузин, прилагает все усилия, чтобы побудить международные структуры вынудить Киев прекратить этот правовой и антигуманный беспредел. "Продолжим делать это и дальше", - указал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.