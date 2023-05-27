Паспортный контроль по биометрии введут еще как минимум в шести аэропортах России

Речь идет о пунктах пропуска в Адлере, Благовещенске, Внуково, Екатеринбурге, Краснодаре, Минеральных Водах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Автоматизированное прохождение паспортного контроля по российским биометрическим паспортам планируют ввести в пунктах пропуска еще как минимум шести международных аэропортов России. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ко Дню пограничника.

"В настоящее время ведется работа по внедрению в практику пограничной деятельности технических систем пограничного контроля, позволяющих в автоматизированном режиме осуществлять пропуск через границу лиц на основе их биометрических данных. Первая такая система введена в эксплуатацию в новом терминале "С" международного аэропорта Шереметьево", - отметил он.

"Совместно с Минтрансом России в рамках планируемой реконструкции предусмотрена установка аналогичных комплексов в пунктах пропуска Адлер, Благовещенск, Внуково, Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды, Новокузнецк, Торфяновка и Южно-Сахалинск. Кроме того, в целях повышения пропускной способности автомобильные пункты пропуска продолжают оснащаться современными инспекционно-досмотровыми комплексами", - сообщил руководитель Погранслужбы ФСБ РФ.

В Новокузнецке (Кемеровская область - Кузбасс), Краснодаре, Екатеринбурге, Минеральных Водах, Южно-Сахалинске и столичном Внуково пункты пропуска работают в международных аэропортах. Несколько пунктов пропуска, где планируется ввести автоматизированный паспортный контроль по биометрии, - для наземного перемещения границы, например, в Торфяновке расположен автомобильный пункт пропуска на границе с Финляндией.

Первые 20 комплексов для прохождения контроля на границе по российским паспортам с биометрическими данными заработали в терминале "С1" аэропорта Шереметьево в июле 2021 года. Шереметьево был выбран в качестве первого в России аэропорта для внедрения идентификации пассажиров через государственную информационную систему Единая биометрическая система. Автоматизированная система паспортного контроля предназначена для автоматического оформления пассажиров с функцией проверки биометрических данных в паспорте с данными владельца. Позволяет проходить паспортный контроль на границе за 30-45 секунд.