В "Снегирях" начался совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

На заседании с докладом выступит лидер партии Геннадий Зюганов

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. Совместный пленум Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ начался в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири".

На заседании с докладом выступит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава партии намерен рассказать о задачах КПРФ по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Также в повестке пленума обсуждение задач партии по укреплению народовластия и демократизации российского избирательного законодательства, итогов финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2022 году и утверждение сметы поступления и расходов на 2023 год.