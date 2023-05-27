МИД РФ заявил о попытках Эстонии легализовать действия по ликвидации советских памятников

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что такие шаги властей Эстонии "открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Эстонские власти пытаются легализовать свои действия по ликвидации советского мемориального наследия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на решение властей республики об отчуждении участка земли в городе Нарва, где находился памятник-танк Т-34, с целью переоборудования под пограничный пост. "Принудительно отчуждая у муниципальных властей участок земли, на котором располагался данный объект, и переоборудуя его в пограничный пост для "наблюдения за Россией", Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России", - говорится в опубликованном в субботу ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что такие шаги властей Эстонии "открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт". "Это - очередная попытка властей переписать историю, забыть о священной памяти советских воинов, павших за освобождение Эстонии, и обелить преступления многих эстонцев в злодеяниях фашистов", - заключила она.