МИД РФ сообщил, что власти Молдавии запрещают российские СМИ и поддерживают проукраинские

По словам замглавы МИД Михаила Галузина, в Молдавии продолжается зачистка медиапространства

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Молдавские власти продолжают зачистку медиапространства страны от российских и русскоязычных СМИ, вместе с тем Кишинев позволяет беспрепятственно работать изданиям, занимающимся прозападной и проукраинской пропагандой. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В Молдавии продолжается зачистка медиапространства от российских и русскоязычных СМИ. С марта 2022 года действует запрет на трансляцию российских новостных и общественно-политических телепрограмм, в декабре прошлого года были закрыты шесть русскоязычных телеканалов, постоянно блокируется доступ к популярным российским интернет-сайтам. При этом в республике беспрепятственно вещают СМИ, занимающиеся прозападной и проукраинской пропагандой. О какой объективной подаче информации в таких условиях может идти речь?" - задался вопросом дипломат.

Он обратил внимание, что на фоне общей деградации российско-молдавских отношений "явно прослеживается усиление дискриминационной политики молдавских властей в отношении русскоговорящего населения республики и российских граждан".

По его словам, в этих условиях явно прослеживается усиление дискриминационной политики молдавских властей в отношении русскоговорящего населения республики и российских граждан.

"Особую тревогу вызывает вопрос о статусе русского языка в Молдавии. По экспертным оценкам, из 2,6 млн ее жителей около 80% в той или иной степени владеют русским языком и около миллиона человек используют его в общении. Еще в январе 2021 года Конституционный суд Молдавии по запросу депутатов правящей прозападной партии "Действие и солидарность" лишил русский язык статуса языка межнационального общения, что подстегнуло процесс дерусификации страны, в том числе сферы образования. Последовало сокращение числа учащихся в школах с преподаванием на русском", - пояснил Галузин.

Дипломат добавил, что русскоязычное население Молдавии продолжает сталкиваться с дискриминацией со стороны государственных органов. "Зачастую молдавские чиновники отказываются общаться на русском языке или принимать составленные на нем документы. В посольство России в Кишиневе регулярно поступают жалобы от российских граждан, которые сообщают о языковых трудностях при обращении в суды, муниципальные и медицинские учреждения", - констатировал Галузин.