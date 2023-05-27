27 мая, 08:13

В МИД РФ предупредили россиян о рисках при поездках в Молдавию

Замглавы ведомства Михаил Галузин сообщил, что в аэропорту Кишинева "обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной многочасовой процедуре дополнительного досмотра, после чего им, как правило, отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гражданам России необходимо учитывать все риски при совершении поездок в Молдавию. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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"Участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к россиянам, въезжающим в Республику Молдова. По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной многочасовой процедуре дополнительного досмотра, после чего им, как правило, отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами, - сказал он. - В этой связи МИД России рекомендовал российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова".

Галузин отметил, что Россия регулярно обращает внимание молдавских властей на системную дискриминацию в стране русскоязычного населения. "Добиваемся от Кишинева выполнения его международных обязательств в правочеловеческой сфере", - добавил замглавы МИД РФ. 

Теги:
РоссияМолдавияГалузин, Михаил Юрьевич
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