МИД РФ надеется, что Азербайджану и Армении удастся подписать мирный договор

По словам замглавы ведомства Михаила Галузина, Москва и далее будет "оказывать в этих целях всяческое содействие Баку и Еревану"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российская сторона готова и далее оказывать всяческое содействие азербайджано-армянскому урегулированию и рассчитывает, что Баку и Еревану удастся подписать мирный договор. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

На вопрос, возможен ли на сегодняшний день мир между Азербайджаном и Арменией, замминистра указал, что "выход на мирный договор во многом зависит от продвижения всех треков нормализации".

"Именно на это и направлено наше содействие, в том числе в поиске сбалансированных, устраивающих как Баку, так и Ереван компромиссных развязок по спорным моментам. Переговоры в Москве по этой теме позволили улучшить понимание между сторонами, сблизить позиции по ряду вопросов. Будем и далее оказывать в этих целях всяческое содействие Баку и Еревану. Надеемся, что такие регулярные контакты позволят выйти на итоговые мирные договоренности", - отметил он.

Галузин напомнил, что 19 мая в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в двустороннем и трехстороннем форматах. На полях этих мероприятий состоялась и отдельная армяно-азербайджанская встреча по мирному договору. "Предоставление нашей площадки для таких обсуждений является одним из элементов содействия России в достижении конкретных результатов в мирном процессе между Баку и Ереваном, - продолжил он. - Ведем такую работу в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении [от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года и 25 мая 2023 года], которые составляют фундамент армяно-азербайджанской нормализации".

Галузин подчеркнул, что помимо мирного договора работа по нормализации отношений Азербайджана и Армении включает такие направления, как разблокирование транспортных и экономических связей, делимитация армяно-азербайджанской границы и укрепление доверия путем развития общественных контактов.

В четверг в Москве прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. По ее итогам Путин заявил, что ситуация между Азербайджаном и Арменией "развивается в направлении урегулирования", несмотря на еще остающиеся проблемы. По его словам, еще предстоит работа по транспортным коммуникациям, но имеющиеся вопросы носят чисто технический характер.