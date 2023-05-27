Лавров назвал Украину террористическим государством

Глава МИД РФ прокомментировал угрозы Киева в адрес президента России Владимира Путина

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Украина является террористическим государством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в субботу в Telegram-канале.

"Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество", - сказал он, комментируя угрозы Киева в адрес президента России Владимира Путина.

При этом, говоря об угрозах в адрес российского руководства, Лавров подчеркнул, что "слово - не воробей, оно уже вылетело, Запад должен за эти слова отвечать".