27 мая, 08:42,
обновлено 27 мая, 09:27
Военная операция на Украине

Лавров назвал Украину террористическим государством

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава МИД РФ прокомментировал угрозы Киева в адрес президента России Владимира Путина

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Украина является террористическим государством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в субботу в Telegram-канале.

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"Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество", - сказал он, комментируя угрозы Киева в адрес президента России Владимира Путина.

При этом, говоря об угрозах в адрес российского руководства, Лавров подчеркнул, что "слово - не воробей, оно уже вылетело, Запад должен за эти слова отвечать". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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