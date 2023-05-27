27 мая, 08:50

Зюганов заявил о планах пополнить КПРФ новыми кадрами

По словам лидера партии, у нее "должна быть мощная пехота, которая поддержит любое начинание"

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. КПРФ необходимо сделать все для пополнения партии новыми и сильными кадрами. Об этом заявил в субботу лидер партии Геннадий Зюганов.

"Нам надо все сделать, чтобы пополнить партию новыми, сильными, грамотными, достойными кадрами. У нас должна быть мощная пехота, которая поддержит любое начинание", - сказал он на совместном пленуме центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.

В субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" проходит совместный пленум центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, на котором Зюганов рассказал о задачах партии по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Теги:
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияКПРФ
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