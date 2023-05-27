МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии

Москва оценивает возможное воздействие очередных ограничений Токио на национальную безопасность и экономику, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия оценивает возможное воздействие очередных санкций Токио на национальную безопасность и экономику и не оставит их без ответа. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ о новых антироссийских действиях Японии.

"Обратили внимание на обнародованный 26 мая 20-й пакет санкционных мер администрации Фумио Кисиды в отношении России, а также российских физических и юридических лиц, - отметили в министерстве. - Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций". РФ, как указали в МИД, "продолжает следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику".

"В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа", - подчеркивается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что зафиксировали также очередные попытки японского правительства в лице генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить РФ в "ядерном шантаже". "Стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине - не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции, - добавили в МИД РФ. - Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило". "Призываем Токио проявить аналогичную "озабоченность" в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США", - заключили в дипведомстве.