Замглавы МИД России и посол Катара обсудили наращивание экономического сотрудничества

В дипведомстве РФ сообщили, что стороны также провели обмен мнениями по ближневосточной проблематике

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани обсудили наращивание экономического сотрудничества, а также углубление политического диалога между странами. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-катарских отношений, включая углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении дипведомства, распространенном в субботу.

"Был рассмотрен также график предстоящих двусторонних контактов и проведен обмен мнениями по ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес", - сообщили в МИД РФ.